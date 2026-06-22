Calciomercato Napoli, quale futuro per Marianucci? C'è già un club interessato

vedi letture

Intanto si parte da una certezza: Massimiliano Allegri vuole valutarlo in ritiro. Prima di dare l'ok a un nuovo trasferimento.

Un anno fa di questi tempi il centrale livornese Luca Marianucci si era appena trasferito dall'Empoli al Napoli per nove milioni di euro più uno di bonus. Classe 2004, difensore di piede destro, in Toscana nella precedente stagione era riuscito a mettersi in luce nonostante la retrocessione del club del presidente Corsi. Prestazioni in crescendo con tanto di rigore decisivo in Coppa Italia contro la Juventus che a fine annata favorirono il trasferimento nel club che da poche settimane si era laureato campione d'Italia. "Sono uno che non molla mai - dirà poi Marianucci a luglio in sede di presentazione -. Non mi piace mai perdere e forse è questo, oltre alle mie caratteristiche, ad aver suscitato l'interesse. Per ora sono il quinto difensore, ma il mio obiettivo è trovarmi lo spazio giusto".

In realtà quella fiducia non arriverà mai e Marianucci, nonostante una stagione costellata dagli infortuni, a Napoli ha trovato pochissimo spazio con Antonio Conte in panchina.. L'esordio in campionato il 28 settembre contro il Milan per totale mancanza di alternative, poi la seconda presenza contro l'Hellas Verona con tanto di assist vincente. Troppo poco per restare fino a fine stagione, per non valutare un addio in prestito. Ecco allora a fine gennaio il trasferimento a titolo temporaneo in quel Torino con cui gioca decisamente di più: dieci presenze in sedici partite di Serie A. Buone prestazioni che oggi portano la società granata a continuare a valutarlo anche per la prossima stagione. Già, ma quale sarà il suo futuro?

Intanto si parte da una certezza: Massimiliano Allegri vuole valutarlo in ritiro. Prima di dare l'ok a un nuovo trasferimento il tecnico livornese vorrà testare l'ex Empoli durante la preparazione estiva e solo dopo, eventualmente, dare l'ok per un'altra cessione. Al momento quindi tutti gli scenari sono aperti, anche una sua permanenza. Se invece sarà addio, il Torino ha già fatto sapere di essere nuovamente interessato anche se a quel punto ci sarà da capire con quale formula. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.