Alvino svela: "Avvocati al lavoro, ecco quando sarà presentato Allegri"
Napoli, Allegri attende l’ufficialità: presentazione prevista nel mese di luglio.
L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli sembra ormai definito, ma per l'ufficialità sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Come spiegato dal giornalista Carlo Alvino attraverso il proprio profilo X, la situazione contrattuale delle parti coinvolte richiede ulteriori passaggi burocratici prima che il club possa annunciare formalmente il nuovo allenatore.
"Con Conte ad oggi ancora sotto contratto con il Napoli e Max Allegri tuttora legato al Milan è evidente che, con gli avvocati al lavoro, ci vorranno giorni per mettere a posto la situazione. Allegri sarà presentato ufficialmente a luglio".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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