Udinese, Inler su Atta e Solet: "Nessuno sa cosa riserverà il domani. Inter? Nulla di concreto"

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Inler allontana il mercato: "Solet e Atta pensano solo all'Udinese".

L'Udinese ha tanti talenti all'interno della squadra e due di questi sono Oumar Solet e Arthur Atta, quest'ultimo accostato anche al Napoli. Qualche giorno dopo il rinnovo come responsabile dell'area tecnica, Gokhan Inler ha aggiornato sul mercato relativo a questi calciatori: "Quando un giocatore si comporta bene e la squadra si comporta bene, ovviamente, le opportunità per il futuro non mancano mai. Ma per me, ciò che conta è qui, l'Udinese. Ho sempre detto loro che il loro primo lavoro è qui. Nessuno sa cosa riserverà il domani".

Il loro focus deve essere sull'Udinese: "Prima di tutto, devono dare il massimo qui. Ne ho parlato anche con entrambi. Si sentono cose, si leggono cose, ma devono fare bene qui. Non possono pensare troppo al futuro, altrimenti rischiano di giocare male. Glielo dico affinché possano fare ancora meglio in futuro. Finora hanno sempre giocato bene. Sono i nostri giocatori, ma nessuno sa cosa ci riserverà il domani".

Solet in particolare è finito nel mirino dell'Inter: "Non ha giocato per quattro mesi. Si è allenato con noi, ma c'è un processo dietro. Non è che, da un giorno all'altro, sia pronto. So che è pronto, ma c'è stato un processo perché lo abbiamo preparato mentalmente per arrivare a questo punto. Ovviamente, non sono solo i dirigenti a fare domande; anche i giocatori ne fanno. Ma i buoni giocatori lavorano quando il sistema funziona bene. Questi giocatori possono ancora imparare e migliorare, quindi i contatti e l'interesse ci sono sempre, ovviamente, ma niente di concreto. È importante sottolinearlo.”