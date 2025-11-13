Anguissa e De Bruyne ko, Romano annuncia: “Occhio al doppio colpo a centrocampo”

Il Napoli è protagonista in queste settimane, in campo e fuori, tra risultati altalenanti e momenti di tensione. Oggi è arrivata una brutta notizia dall’infermeria: Zambo Anguissa ha riportato un serio infortunio muscolare durante il ritiro con la nazionale del Camerun. Gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione di alto grado. Per lui si prospettano diversi mesi di stop.

Il Napoli aveva già in programma di rinforzare il centrocampo in vista della Coppa d’Africa, ma la situazione attuale impone interventi più consistenti, riferisce su YouTube Fabrizio Romano. Non è da escludere, infatti, un doppio acquisto in mediana. Gli azzurri restano vigili su più profili: tra i nomi caldi c’è Kobbie Mainoo del Manchester United, ma anche giocatori più fisici o esperti, come Lorenzo Pellegrini della Roma, che resta un vecchio pallino del club partenopeo e che è ancora in attesa di rinnovo con i giallorossi. Ci sono poi profili all’estero con caratteristiche diverse, più di rottura, che il Napoli sta valutando attentamente.