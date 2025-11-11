Ultim'ora

Micheli-Arsenal, Schira: “Lascia il Napoli con effetto immediato”

Oggi alle 23:18Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Maurizio Micheli, attuale capo scouting del Napoli, lascia il club azzurro con effetto immediato. A riportarlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato. Il dirigente ha accettato l’offerta dell’Arsenal per entrare a far parte del team di reclutamento guidato da Andrea Berta.

Classe 1968, Micheli porta con sé una lunga esperienza maturata in Serie A, dove ha ricoperto ruoli di scouting in club come Bologna e Brescia. Entrato per la prima volta nel Napoli nel 2010 come capo scout, si era trasferito all’Hellas Verona nel 2015, per poi tornare in azzurro nel 2018. Ritenuto uno dei più apprezzati talent-scout del calcio italiano, ha contribuito alla scoperta di numerosi giocatori di livello internazionale, diventando una figura chiave nella crescita del club partenopeo.