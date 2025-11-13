Atta in cima alla lista del Napoli! Mediaset: altri due nomi sul taccuino per gennaio

vedi letture

Non c’è tregua per il Napoli sul fronte infortuni: l’ultimo a fermarsi è Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese dovrà restare fuori a lungo e non tornerà in campo prima del 2026, stesso destino che attende Kevin De Bruyne. Due assenze pesanti che costringeranno il direttore sportivo Manna a intervenire sul mercato di gennaio. Stando a quanto riferito da Mediaset, in cima alla lista dei possibili rinforzi c’è Arthur Atta: il francese dell’Udinese, autentica rivelazione di questa prima parte di stagione, è valutato intorno ai 20 milioni di euro. I contatti tra i club sono già avviati, ma la società friulana preferirebbe rimandare ogni discorso all’estate.

Resta viva anche la pista che porta a Kobbie Mainoo del Manchester United, in rotta con il tecnico Amorim e che finora ha collezionato appena 7 presenze e 138 minuti in Premier League, più una gara da titolare in Carabao Cup. Il principale ostacolo resta però il costo del cartellino: circa 50 milioni di euro, cifra che assorbirebbe interamente il budget messo a disposizione da De Laurentiis per gennaio. L’operazione potrebbe sbloccarsi solo in caso di apertura dei Red Devils a un prestito secco o oneroso con diritto di riscatto. Più defilata, infine, la pista che porta a Morten Frendrup del Genoa, profilo già seguito in passato ma con caratteristiche fisiche e tecniche piuttosto diverse da quelle di Anguissa.