Un centrocampista a gennaio, Romano: "Mainoo non è l'unico nome sulla lista"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale YouTube delle operazioni del Napoli in vista della finestra di gennaio: "Vi raccontavo che nei piani del Napoli, ancor prima dell'infortunio di Kevin De Bruyne, ci fosse l'idea di aggiungere un centrocampista in più. Immaginiamoci adesso con Anguissa infortunato, vedremo i controlli e come saranno le sue condizioni, ma a prescindere da questo c'è la Coppa d'Africa e poi c'è un Kevin De Bruyne fuori ancora per diversi mesi. Quindi il Napoli sta lavorando forte sulla possibilità di aggiungere il centrocampista nel mese di gennaio. Bisognerà capirne le caratteristiche. Il Napoli, vi dicevo, nella lista ha già due o tre nomi.

Uno di questi è certamente Kobbie Mainoo del Manchester United. Non può essere l'unico, perché dipenderà da cosa lo United vorrà fare con Mainoo. Quindi in questo caso manteniamo un punto interrogativo e un'attesa da parte del Napoli e anche del giocatore stesso di capire cosa il Manchester United come club, come allenatore vorranno fare a gennaio. Non può essere l'unico, perché il Napoli, a parte il discorso legato alla volontà dello United sul lasciarlo andar via in prestito o meno, deve anche fare dei ragionamenti di livello tecnico. Quindi capire se vuole prendere un giocatore proprio come Mainoo, che ha tantissime potenzialità e qualità importanti, ma ad esempio non è un giocatore straripante dal punto di vista fisico come può essere lo Zambo Anguissa. Oppure se andare su un centrocampista più di struttura, più fisico, più di rottura. Quindi il Napoli dovrà prendere le decisioni in tal senso”.