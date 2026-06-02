Anguissa ha chiesto la cessione, tutto su Rabiot: novità su stipendio e costo cartellino

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Napoli calciomercato: sarà rivoluzione a centrocampo e Rabiot apre agli azzurri, le cifre reali su ingaggio e cartellino

Il Napoli prepara una vera rivoluzione a centrocampo in vista della prossima stagione. Tra possibili addii eccellenti, nuove idee di mercato e il progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri, il club azzurro valuta rinforzi di alto profilo per restare competitivo in Italia e in Europa. La mediana potrebbe essere il settore con più cambiamenti nella rosa azzurra. Secondo Repubblica Frank Anguissa ha chiesto la cessione mentre resta da chiarire il futuro di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, infatti, in una recente intervista ha chiesto un confronto con il club prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. A tutto questo si aggiunge anche la scelta del Napoli di non riscattare Elmas dal Lipsia, aprendo così nuovi spazi per un innesto di qualità.

Rabiot-Napoli: apertura concreta del francese

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese avrebbe dato segnali positivi rispetto a un possibile trasferimento in azzurro. Il rapporto con Massimiliano Allegri rappresenta uno dei fattori chiave dell’operazione. I due hanno lavorato insieme prima alla Juventus e successivamente al Milan, creando un feeling tecnico e umano molto forte. Nonostante la stagione complicata dei rossoneri, Rabiot ha disputato un campionato positivo, mettendo a segno sei reti e confermandosi elemento di grande affidabilità.

Le cifre dell’operazione Rabiot

Il Milan potrebbe valutare il cartellino del francese intorno ai 15 milioni di euro. Un investimento ritenuto sostenibile dal Napoli, soprattutto considerando che l’ingaggio del giocatore rientrerebbe nei parametri societari. Rabiot percepisce infatti circa 4 milioni di euro a stagione. L’idea del club azzurro sarebbe quella di proporre un contratto fino al 2028. Il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto ai contatti con l’entourage, in particolare con la madre-agente Veronique Rabiot.