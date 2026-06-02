Calciomercato Napoli, cinque in uscita con Allegri: i nomi (uno a sorpresa)

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Mercato Napoli pronto a entrare nel vivo. Con Allegri tanti giocatori sono incedibili ma alcuni partiranno: l'elenco completo

Il nuovo corso del Napoli è pronto a prendere forma con l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione con l’obiettivo di riportarla stabilmente nella lotta per il titolo. Insieme alla società, il tecnico lavorerà fin da subito alla costruzione dell’organico, tra nuovi innesti e valutazioni sui calciatori già presenti in rosa, per definire con chiarezza chi farà parte del progetto e su chi invece puntare per il futuro. Fa il punto della situazione La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Le certezze del progetto e i primi nodi da sciogliere

Tra i giocatori destinati a rappresentare l’ossatura della squadra figurano Rasmus Hojlund e Alisson in attacco (entrambi appena riscattati), insieme a Politano e Neres sulle corsie offensive. In mezzo al campo la linea guida passa da Lobotka, McTominay e Gilmour, mentre in difesa il progetto ripartirà da Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani e Spinazzola. Più complessa la situazione tra i pali, dove Meret resta una possibile conferma, mentre Milinkovic-Savic è in bilico. Da valutare anche Beukema e Kevin De Bruyne, la cui posizione sarà oggetto di ulteriori riflessioni nelle prossime settimane.

Chi può salutare Napoli

Sul fronte delle uscite, invece, il nome principale è quello di Romelu Lukaku, destinato a lasciare il club, insieme ad Anguissa, Juan Jesus, Elmas e Giovane, tutti considerati sacrificabili nel processo di rinnovamento della rosa. Il brasiliano è arrivato a gennaio ma non ha ancora convinto. Il Napoli si prepara così a una fase di profonda revisione, con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più funzionale alle idee del nuovo allenatore.