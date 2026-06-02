Lobotka-Juventus, il Napoli dice no! Tuttosport: "Partiranno altri centrocampisti"

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Calciomercato Napoli, le ultimissime su Lobotka, Anguissa e Vergara: permanenza o cessione?

Futuro da valutare anche per Stanislav Lobotka, cercato da Juventus e club arabi negli ultimi mesi ma finora senza successo. Il Napoli, infatti, non vorrebbe privarsi di uno dei propri pilastri e soprattutto non intende venderlo a una diretta concorrente. A riferirlo è il quotidiano torinese Tuttosport, vicino alle vicende di casa Juventus, che aggiunge anche ulteriori dettagli sulla situazione nel reparto di centrocampo che potrebbe già vivere un profondo restyling considerando tante situazioni che sono in bilico già da tempo. Anche per questo Lobotka non dovrebbe muoversi, nonostante i tanti rumors.

Calciomercato Napoli, la situazione in mediana

A maggior ragione considerato il fatto che a centrocampo c’è già Frank Anguissa in partenza: il mediano franco-camerunense piace parecchio al Galatasaray ed è da valutare pure il futuro del gioiellino Antonio Vergara. Il classe 2003 - racconta il quotidiano - è uno dei pupilli di ADL, che finalmente ha potuto godersi in prima squadra un talento forgiato dal vivaio del club. Sul talento partenopeo però ci sono le sirene della Premier League. In particolare un club che l’anno prossimo farà le coppe europee ha messo sul piatto 25 milioni per assicurarsi Vergara, che piace pure a un paio di società di Serie A.