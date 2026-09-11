Rinnovi Napoli, Sportitalia: "Anguissa ha chiesto contratto di 4 anni"
Il Napoli si trova a dover gestire con particolare attenzione la situazione legata ai rinnovi di alcuni dei suoi giocatori più importanti. Tra i casi da monitorare c’è quello di Anguissa, attualmente legato al club da un contratto in scadenza nel 2027. Il centrocampista avrebbe richiesto un prolungamento di quattro anni, con una nuova scadenza fissata al 2030: a riportarlo è il giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà.
Anche la posizione di McTominay richiede valutazioni approfondite. Lo scozzese, forte delle prestazioni offerte e della consapevolezza di essere ormai un top player, punta a un ingaggio particolarmente elevato. Il suo attuale accordo prevede ancora due anni di contratto, un elemento che il Napoli dovrà necessariamente considerare nella trattativa. La dirigenza azzurra dovrà quindi muoversi con cautela, evitando di affrontare i rinnovi in modo superficiale o di trovarsi costretta ad accettare condizioni troppo onerose.
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