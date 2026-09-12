Rinnovo Anguissa, per il Napoli la richiesta è eccessiva: nuovi contatti, i dettagli

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Ultime calciomercato Napoli, gli aggiornamenti sul rinnovo di Anguissa

Il futuro di Frank Zambo Anguissa al Napoli resta appeso a un filo. Il centrocampista, colonna portante del centrocampo azzurro nelle ultime stagioni, ha un contratto in scadenza a giugno e la trattativa per il prolungamento non decolla per una questione economica non da poco: il calciatore avrebbe chiesto uno stipendio da 6 milioni di euro annui per firmare il rinnovo. Una cifra che, secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli considera troppo alta rispetto ai parametri del club, aprendo di fatto una fase di stallo nella negoziazione.

Napoli-Anguissa, colloqui diretti nelle prossime settimane

Nonostante la distanza tra le parti, la porta per un accordo non è chiusa. Sono infatti previsti colloqui diretti tra Anguissa e la dirigenza partenopea nelle prossime settimane, con l'obiettivo di trovare un terreno comune che possa soddisfare entrambe le esigenze: quella economica del giocatore e quella di sostenibilità del bilancio societario.

Cosa rischia il Napoli senza l'intesa

Con la scadenza fissata a giugno, il tempo a disposizione per chiudere la trattativa non è illimitato. Un mancato accordo esporrebbe il club al rischio concreto di perdere a parametro zero uno dei centrocampisti più importanti della rosa, con tutte le conseguenze del caso sul mercato estivo e sulla programmazione tecnica della squadra. Resta quindi da capire se, nei prossimi incontri, le distanze economiche tra Anguissa e il Napoli potranno ridursi fino a trovare la quadra definitiva sul rinnovo.