Lobotka-Napoli, rinnovo in stand-by: la Juve resta in agguato e prepara l'assalto

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Il rinnovo di Lobotka con il Napoli resta in salita e la Juventus di Spalletti osserva con attenzione la situazione del centrocampista slovacco.

Il rinnovo di Stanislav Lobotka con il Napoli non è ancora decollato e la situazione potrebbe attirare l'attenzione della Juventus. Il centrocampista slovacco è legato agli azzurri fino al 2027, ma le parti non hanno ancora trovato un'intesa per prolungare il contratto. Aurelio De Laurentiis può inoltre contare su un'opzione unilaterale fino al 2028, che permette al club di gestire la situazione senza particolare fretta. Sullo sfondo resta però la Juventus di Luciano Spalletti, che conosce bene Lobotka e lo accoglierebbe volentieri a Torino.

Juventus alla finestra: Spalletti pensa a Lobotka

Lobotka è arrivato al Napoli nel 2020 ed è diventato negli anni un punto di riferimento del centrocampo azzurro. Spalletti, che lo ha allenato durante la sua esperienza a Napoli, ne conosce caratteristiche e qualità e potrebbe tornare a puntare su di lui. La Juventus, alle prese con alcune difficoltà a centrocampo, monitora la situazione. Il club bianconero, stando a quanto riferito da Sportmediaset, potrebbe valutare un possibile assalto già a gennaio qualora il rinnovo con il Napoli non dovesse sbloccarsi.