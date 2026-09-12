Meret-Napoli avanti insieme? Tmw: "A breve si potrebbe discutere il rinnovo"
Il futuro di Alex Meret potrebbe essere ancora al Napoli. Come riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb, tra un paio di mesi le parti potrebbero aggiornarsi per discutere un nuovo prolungamento di uno o due anni. Il portiere veste la maglia azzurra dal 2018 e il suo attuale contratto scadrà nel giugno 2027: all’orizzonte potrebbe dunque esserci un confronto per provare a proseguire insieme.
Non solo Meret: sul tavolo anche i rinnovi di McTominay, Anguissa e Lobotka
Restano aperte anche le questioni relative agli altri rinnovi. I contatti per Scott McTominay proseguono, ma le parti non sarebbero ancora vicine e il Napoli è al lavoro per presentare un’offerta con adeguamento. Senza un’intesa, in estate potrebbe prendere corpo l’ipotesi della cessione. Scadenza nel 2027 anche Frank Anguissa e Stanislav Lobotka: per entrambi sono al momento fermi i dialoghi in questo senso, anche se per lo slovacco il club dispone di un’opzione per prolungare l’accordo fino al 2028.
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