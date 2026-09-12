Rinnovo McTominay, trattativa in salita: rischio cessione in estate

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I contatti tra le parti proseguono ma le distanze restano ampie: Manna al lavoro su un'offerta di adeguamento per lo scozzese.

Il Napoli continua a lavorare sul fronte rinnovi, e la questione più delicata riguarda Scott McTominay. I contatti tra le parti vanno avanti, ma al momento non sono vicine a un'intesa. Se le distanze non verranno colmate, in estate l'ipotesi cessione potrebbe diventare concreta. Il ds Manna è comunque al lavoro per presentare al centrocampista scozzese un'offerta con adeguamento economico.

Anguissa, Lobotka e Meret: i rinnovi in scadenza 2027 al centro del progetto Allegri

In scadenza a giugno 2027 ci sono anche Anguissa, Lobotka e Meret, tre giocatori centrali nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Le offerte arrivate in estate dalla Turchia per il centrocampista camerunese non sono state ritenute soddisfacenti, e per questo alla fine il club ha scelto di proseguire insieme: al momento, però, il dialogo per il rinnovo resta fermo. Anche per lo slovacco Lobotka, per il quale il Napoli può esercitare un'opzione di prolungamento fino al 2028, il discorso resta congelato.

Rinnovo Meret Napoli, il portiere dal 2018 in azzurro verso un nuovo confronto

Discorso a parte per Alex Meret, portiere che milita a Napoli dal 2018. La sensazione, in questo caso, è che tra un paio di mesi le parti possano aggiornarsi per discutere di un nuovo prolungamento contrattuale, ipotizzabile nella misura di uno o due anni, a testimonianza della volontà del club di blindare un altro dei punti fermi della rosa azzurra. Lo afferma Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb.