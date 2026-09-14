Rimpianto Favasuli? Retroscena Fiorentina: aveva il 50% e poteva pagarlo la metà

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La vittoria del Napoli contro il Bologna ha messo in vetrina con un assist ed una grande spinta a destra Costantino Favasuli, laterale classe 2004 passato dal Catanzaro ai partenopei lo scorso agosto. Il club calabrese nel 2025 l'aveva acquistato dalla Fiorentina per meno di un milione di euro, ma aveva lasciato alla società gigliata il 50% sulla futura rivendita. Da qui arriva una ricostruzione dei colleghi di Tmw per criticare l'operato della Fiorentina nell'ultima finestra di calciomercato:

Favasuli-Fiorentina, che occasione persa

Fabio Paratici avrebbe potuto riportare il laterale di Reggio Calabria nel club in cui è cresciuto alla metà del prezzo e, invece, ha preferito incassare 3.5 milioni di euro per puntare su altri calciatori per la fascia destra. Su Joao Mario arrivato dalla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto e su Alex Jimenez prelevato dal Bournemouth con la stessa formula. Tre milioni e mezzo spesi per due prestiti, ovvero la stessa cifra che sarebbe servita per riportare Favasuli a Firenze. Ieri, dopo la bella prova di Favasuli, il migliore in campo nella sfida del Maradona, subentrando al posto di uno spento Politano, ha cambiato il volto della gara non solo per l'assist che ha fornito a Lobotka.