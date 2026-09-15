Occasione per la Serie A? Richarlison fuori dal progetto del Tottenham: andrà via a gennaio

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Tottenham, è rottura tra Roberto De Zerbi e Richarlison: il giocatore può diventare un nome caldo sul mercato di gennaio.

Il Tottenham ha investito oltre 350 milioni di euro per costruire la nuova squadra di Roberto De Zerbi, ma a metà settembre il progetto degli Spurs fatica ancora a decollare. Dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, il tecnico italiano ha chiesto una profonda rivoluzione ed è stato accontentato con una campagna acquisti faraonica, che ha portato a Londra anche Mykhaylo Mudryk e Omar Marmoush. I risultati, però, per ora non rispecchiano l'enorme investimento: due sconfitte e altrettanti pareggi, con gli ultimi due terminati 0-0. "Adesso in Italia potrei essere il miglior allenatore. Due partite e zero gol subiti", ha commentato De Zerbi, con evidente ironia, dopo l'ultima sfida contro l'Everton.

Tottenham, rottura totale tra De Zerbi e Richarlison

Tra le nuove esclusioni c'è quella di Richarlison, attaccante brasiliano che per diverse stagioni è stato uno dei punti di riferimento del Tottenham. De Zerbi, in conferenza stampa, è stato categorico sul suo impiego: "Non giocherebbe nemmeno se fosse disponibile, nemmeno in Carabao Cup". Una presa di posizione alla quale l'ex Everton, acquistato nel luglio 2022 per 58 milioni di euro, ha replicato con un secco: "Perché?". La rottura tra le parti appare ormai difficile da ricomporre e Richarlison potrebbe così diventare uno dei nomi più interessanti della prossima sessione di mercato. A 29 anni, l'attaccante ha ancora un contratto fino al 2027, con opzione degli Spurs per un'ulteriore stagione, e può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo. Con il Tottenham ha realizzato 32 gol in 134 presenze, mentre con l'Everton ne ha segnati 53 in 153 partite. Il suo rendimento con il Brasile, inoltre, parla di 20 reti in 54 gare: numeri che potrebbero renderlo un'opportunità interessante per diverse big di Serie A e non solo.