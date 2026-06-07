Assalto a Gila, Gazzetta: "E' il preferito di Allegri, lo spagnolo ha già dato l'ok"

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Napoli, Gila resta il primo obiettivo: Allegri spinge per il difensore.

Il Napoli continua a lavorare sottotraccia per rinforzare la difesa e il nome che resta in cima alla lista è quello di Mario Gila. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato da tempo i contatti per comprendere i margini di una possibile trattativa con la Lazio. Il centrale spagnolo, che compirà 26 anni ad agosto, è particolarmente apprezzato sia dal dirigente azzurro sia da Massimiliano Allegri, che lo aveva seguito con interesse già ai tempi del Milan. La trattativa si presenta però complessa, soprattutto a causa delle richieste economiche del club biancoceleste, che valuta il difensore circa 30 milioni di euro.

Gila convince Allegri: il Napoli insiste

Nonostante il Napoli possa già contare su un reparto difensivo di alto livello, con Beukema, Buongiorno, Rrahmani e i rientranti Rafa Marin e Marianucci, il club ritiene necessario aggiungere un ulteriore profilo di spessore internazionale. Gila risponde perfettamente all'identikit ricercato: esperienza in Serie A, personalità, leadership e margini di crescita ancora importanti. Inoltre permetterebbe di abbassare l'età media del reparto, considerando che diversi elementi della retroguardia azzurra hanno ormai superato o si avvicinano alla soglia dei trent'anni. La Lazio continua a fare muro e non sembra intenzionata a concedere sconti, ma il Napoli resta alla finestra in attesa che la situazione possa diventare più favorevole. Il corteggiamento va avanti da mesi e la sensazione è che il difensore spagnolo rappresenti uno dei principali obiettivi per la nuova squadra di Allegri.