Asse di mercato con l'Empoli: si avvicina una doppia cessione ai toscani
L’ottimo rapporto tra Empoli e Napoli, consolidato nel tempo grazie alla sintonia tra i presidenti Corsi e De Laurentiis, potrebbe portare a nuove operazioni di mercato in questa sessione estiva. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club sono vicini a definire il trasferimento in Toscana del difensore Obaretin, con la trattativa ormai in fase avanzata.
Parallelamente, si aprono anche i primi contatti per un possibile approdo all’Empoli del centrocampista maliano Coli Saco, reduce da un’esperienza in prestito al Bari. L’eventuale doppio colpo darebbe al tecnico Pagliuca rinforzi utili sia in difesa che a centrocampo, confermando la solidità dell’asse di mercato tra le due società.
