Accostato al Napoli, Bellanova è in uscita dall'Atalanta: concorrenza dalla Premier

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Raoul Bellanova è stato accostato anche al Napoli, ma la Premier League sembra la destinazione più probabile in questo momento.

Raoul Bellanova resta uno dei profili accostati al Napoli per rinforzare la fascia destra, ma il suo futuro potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l'Atalanta è pronta ad affondare per Nicolò Savona del Nottingham Forest e, per fare spazio al nuovo acquisto, sarebbe disposta a lasciar partire l'ex Torino.

Dove andrà Bellanova? La Premier in pole, Napoli alla finestra

Bellanova continua ad avere numerosi estimatori in Inghilterra. Sulle sue tracce ci sarebbero infatti Everton, Newcastle, Nottingham Forest e Fulham, club pronti a sfidarsi per assicurarsi l'esterno italiano. Anche il Napoli ha monitorato la situazione nelle scorse settimane alla ricerca di un vice Giovanni Di Lorenzo, ma al momento i club inglesi sembrano in vantaggio nella corsa al giocatore nerazzurro.