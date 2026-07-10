Calciomercato Napoli, dall'Inghilterra: interesse per Nusa, ma la concorrenza è folta
Le big d'Europa osservano da vicino la Norvegia, sorpresa e protagonista di questo Mondiale. Al di là di Haaland, uno dei giocatori maggiormente apprezzati dai top club è Antonio Nusa, attaccante esterno di proprietà del Lipsia. Classe 2005 che gioca preferibilmente a sinistra, su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale nelle prossime settimane. In Italia il suo profilo è seguito da tanti: secondo TeamTALK, il norvegese è finito sotto la lente d'ingrandimento di Juventus, Napoli e Roma, squadre che però potrebbero scontrarsi con una valutazione particolarmente alta fatta dal club tedesco e con la concorrenza delle big spagnole e inglesi.
I numeri di Nusa e la concorrenza dalla Premier League
Nell'ultima stagione con la maglia del club della Red Bull, Nusa ha messo insieme un totale di 35 presenze con 5 gol e 4 assist all'attivo. Il Lipsia, viene spiegato, dopo averlo acquistato per 21 milioni dal Club Brugge valuta il suo cartellino 60 milioni di euro. Come detto su di lui c'è mezza Premier League: dall'Arsenal al Manchester United, fino a Tottenham, Aston Villa e Crystal Palace. Ma non solo. Anche in Spagna il giocatore ha mercato, con Atletico Madrid e Barcellona da tempo sulle sue tracce e pronte a sfruttare eventuali aperture sul prezzo del cartellino.
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