Asse Napoli-Frosinone: sì a Zerbin mentre Hasa andrà a Dimaro con Allegri

Asse Napoli-Frosinone: sì a Zerbin mentre Hasa andrà a Dimaro con AllegriTuttoNapoli.net
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Ieri alle 10:50Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net
Ultimissime di mercato sull'asse Napoli-Frosinone: sì a Zerbin, tutto fermo per Hasa

Il Frosinone ha chiuso per l'arrivo di Desplanches che rappresenta ufficialmente il terzo rinforzo per la rosa del tecnico Alvini, che ha iniziato la preparazione proprio lunedì, dopo gli innesti di Amey ed El Azzouzi. Il mercato dei ciociari prosegue con la trattativa per il ritorno di Zerbin dal Napoli in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza.

Hasa-Frosinone, nulla di fatto

Con il Napoli i canali aperti sono diversi, ma per ora il secondo affare invece non si sblocca. Resta infatti stand-by l'operazione Hasa, che Allegri intende valutare nel ritiro. Il talentuoso centrocampista, che s'è messo in mostra in B con la maglia della Carrarese, dovrebbe quindi partire per il primo ritiro di Dimaro in attesa di ulteriori aggiornamenti e delle valutazioni di Max Allegri.