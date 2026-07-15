Fiorentina, smentito l’interesse per Noa Lang: l'idea dei viola

Fiorentina, smentito l’interesse per Noa Lang: l'idea dei violaTuttoNapoli.net
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Ieri alle 11:20Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sul futuro di Noa Lang attraverso un aggiornamento pubblicato su X. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, l’esterno offensivo del Napoli non sarebbe un obiettivo della Fiorentina in vista della prossima finestra estiva di trasferimenti.

Secondo quanto riferito dal giornalista, dunque, il club viola non avrebbe inserito il nome dell’attaccante olandese nella propria lista di possibili rinforzi per la nuova stagione. Le voci su un eventuale interesse della Fiorentina per Lang non troverebbero quindi conferme, con il giocatore che resta al momento legato al progetto del Napoli.