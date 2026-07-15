Cessioni di giocatori pagati oltre 100mln in totale: Manna al lavoro per le uscite

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La Gazzetta dello Sport analizza il mercato in uscita del Napoli, sottolineando la necessità per il club azzurro di intervenire su alcuni esuberi e valutare con attenzione gli investimenti effettuati nelle ultime sessioni. Tra i giocatori che ancora incidono sui conti della società vengono citati soprattutto Jesper Lindstrom e Jens Cajuste, entrambi arrivati nell’estate 2023. L’esterno danese era stato acquistato per circa 25 milioni di euro e percepisce un ingaggio da 2,5 milioni a stagione, mentre il centrocampista svedese era costato 9 milioni con uno stipendio annuo di circa 1,3 milioni.

Manna chiamato a gestire un mercato complesso

Secondo il quotidiano, il lavoro di Giovanni Manna nelle prossime settimane sarà particolarmente delicato e richiederà scelte importanti per sistemare la rosa e i costi del Napoli. La dirigenza dovrà inoltre valutare la posizione di alcuni acquisti più recenti, arrivati durante la costosa estate di mercato del 2025. Tra questi figurano Noa Lang, prelevato dal PSV per circa 28 milioni di euro, Lorenzo Lucca, acquistato dall’Udinese per 35 milioni pagabili in tre rate, e Luca Marianucci, arrivato dall’Empoli per 9 milioni. Tutti profili che dovranno essere analizzati per capire il loro futuro all’interno del progetto azzurro.