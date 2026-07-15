Zeballos-Napoli, il Boca sta per accettare offerta: affare in chiusura

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Arrivano dall’Argentina nuovi aggiornamenti sulla possibile operazione che potrebbe portare Exequiel Zeballos al Napoli. Secondo quanto riportato dal portale argentino La Voz, il Boca Juniors avrebbe infatti accettato l’offerta presentata dal club di Aurelio De Laurentiis per l’esterno offensivo. La proposta degli azzurri si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro, cifra ritenuta sufficiente dal club argentino per lasciar partire il giocatore, il cui contratto è in scadenza a dicembre.

Mercato in uscita decisivo per completare l’operazione

Zeballos, al quale il Boca aveva proposto un rinnovo annuale, avrebbe deciso di non accettare l’offerta del club argentino, preferendo la possibilità di trasferirsi in Italia e vestire la maglia del Napoli. Per il calciatore sarebbe pronto un accordo quinquennale con un ingaggio vicino agli 1,3 milioni di euro netti a stagione. L’intesa tra le parti sembra dunque essere ormai definita, con il primo colpo della stagione azzurra che appare vicino alla chiusura. Resta però da risolvere il nodo legato alle tempistiche: il Napoli dovrà prima sbloccare il mercato in uscita per liberare spazio e procedere con Zeballos e gli altri eventuali acquisti pianificati dalla coppia Manna-Allegri.