Juanlu resta nei radar del Napoli, ma occhio all’Atalanta: pronta offerta al Siviglia

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L’Atalanta torna a seguire Juanlu Sanchez del Siviglia per rinforzare la fascia destra. Pronta un’offerta da circa 15 milioni di euro.

L’Atalanta torna a monitorare con grande attenzione Juanlu Sanchez. Il laterale destro del Siviglia è nuovamente entrato nei radar del club bergamasco, alla ricerca di un rinforzo per la fascia dopo la partenza di Marco Palestra. Il classe 2003 spagnolo è considerato uno dei profili più interessanti per completare il reparto: cresciuto nel settore giovanile del Siviglia e già protagonista con la prima squadra, Juanlu abbina qualità tecniche, capacità di spinta e una notevole duttilità tattica. Il giocatore è seguito anche dal Napoli e da tempo è considerato un talento con ampi margini di crescita.

Atalanta, Giuntoli spinge per Juanlu: possibile offerta al Siviglia

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il profilo di Juanlu è particolarmente apprezzato da Cristiano Giuntoli, che lo segue da tempo e aveva già provato a portarlo in Italia in una precedente sessione di mercato, senza però riuscire a trovare un’intesa con il Siviglia. Ora lo scenario potrebbe cambiare: l’Atalanta starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta ufficiale al club spagnolo nei prossimi giorni, con una proposta che potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Resta da capire quale sarà la posizione del Siviglia, chiamato a valutare l’eventuale cessione di uno dei suoi giovani più promettenti. L’Atalanta, intanto, continua a seguire la situazione con attenzione e potrebbe accelerare qualora si creassero le condizioni per chiudere l’operazione.