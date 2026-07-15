Milinkovic-Savic verso l'addio: la strategia del Napoli per l'alternativa di Meret

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Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei portieri in casa Napoli, evidenziando come anche questo reparto sia legato alle dinamiche del mercato in uscita. La tempistica rappresenta infatti un fattore decisivo per il club azzurro, che prima di poter affondare il colpo per un nuovo estremo difensore dovrà trovare una soluzione per Vanja Milinkovic-Savic.

Kovar e Falcone le alternative in caso di addio

Il portiere serbo, valutato circa 18 milioni di euro, resta nel mirino dell’Hull City, anche se la cifra richiesta dal Napoli sarebbe al momento considerata elevata dal club inglese. La società britannica, però, continua a essere interessata e starebbe preparando una nuova offerta per provare a raggiungere un’intesa. Sullo sfondo restano altre opzioni per la porta azzurra: il Napoli valuta infatti anche Kovar del PSV e Wladimiro Falcone del Lecce come possibili alternative. L’obiettivo è affiancare o sostituire le attuali gerarchie, con Alex Meret destinato a ricoprire un ruolo centrale nelle scelte tecniche della prossima stagione.