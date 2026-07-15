Calciomercato Napoli, esterno Under per le liste? Manna segue 3 giovanissimi a destra

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Tra i profili seguiti dal Napoli per rinforzare la fascia destra figurano anche Costantino Favasuli, Niccolò Fortini e Brooke Norton-Cuffy. Tutti e tre sono terzini destri nati dal 2004 in poi e, di conseguenza, rientrano nella categoria degli Under utili ai fini della compilazione delle liste. Un aspetto che rappresenta un valore aggiunto nella strategia del club azzurro.

Oltre alle qualità tecniche e alle prospettive di crescita, infatti, la giovane età dei tre calciatori li rende particolarmente interessanti per il Napoli, che punta a costruire una rosa competitiva mantenendo al tempo stesso equilibrio nella gestione delle liste. Per questo motivo Favasuli, Fortini e Norton-Cuffy restano tra i principali nomi monitorati dalla dirigenza per il ruolo di vice Di Lorenzo in vista della prossima stagione.