Si avvicina l'ufficialità di Allegri! Mediaset: firma nel weekend, i dettagli del contratto
TuttoNapoli.net
Il matrimonio tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri è ormai alle battute finali.
Il matrimonio tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri è ormai alle battute finali. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in particolare dal giornalista Orazio Accomando con un post sui propri canali social, il tecnico livornese sarebbe pronto a legarsi al club azzurro con un accordo di lunga durata.
Allegri, contratto triennale col Napoli
La firma è attesa nel corso del weekend e sancirà ufficialmente l'inizio della nuova era tecnica voluta da Aurelio De Laurentiis dopo la separazione da Antonio Conte. Per Allegri sarebbe pronto un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2029, a testimonianza della volontà del Napoli di avviare un progetto pluriennale.
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
Mutti ricorda Protti: "Mi è stato vicino e non si è mai tirato indietro nel travagliato periodo a Napoli"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com