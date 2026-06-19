Dodò-Napoli, Sportitalia: interesse confermato, ma non è lui la priorità

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Più defilata anche la Roma, che al momento non vedrebbe una pista particolarmente concreta nel laterale viola Dodò.

Il nome di Dodò continua a orbitare attorno al Napoli, anche se al momento non rappresenta il dossier più caldo sulla scrivania di Giovanni Manna. A fare il punto è Alfredo Pedullà, che sul proprio canale YouTube ha confermato l'apprezzamento del club azzurro per l'esterno brasiliano della Fiorentina. Secondo l'esperto di mercato, il Napoli segue il giocatore ma sta concentrando le proprie attenzioni su altre operazioni considerate prioritarie, a partire dalla trattativa per Mario Gila.

Dodò-Napoli, c'è la concorrenza della Roma

Più defilata, invece, la Roma, che al momento non sarebbe una pista particolarmente concreta per il laterale viola. La situazione resta comunque da monitorare. Dodò piace e potrebbe tornare d'attualità nelle prossime settimane, anche se non è escluso l'inserimento di altri club interessati al brasiliano.