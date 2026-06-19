Dybala, spunta il Napoli! Gazzetta: sondaggio di Manna, ma Allegri può essere un ostacolo

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Oggi alle 18:30 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato con la Roma. Anche la Juventus è interessata. E ora anche il Napoli avrebbe avviato i contatti.