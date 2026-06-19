Dybala, spunta il Napoli! Gazzetta: sondaggio di Manna, ma Allegri può essere un ostacolo

Dybala, spunta il Napoli! Gazzetta: sondaggio di Manna, ma Allegri può essere un ostacoloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Paulo Dybala non ha ancora rinnovato con la Roma. Anche la Juventus è interessata. E ora anche il Napoli avrebbe avviato i contatti.

Il nome di Paulo Dybala torna ad accostato al Napoli. L'attaccante argentino non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma e, pur avendo come priorità la permanenza in giallorosso, continua ad attirare l'interesse di diversi club. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Fabiana Della Valle nel podcast della Gazzetta dello Sport, Giovanni Manna avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per raccogliere informazioni sulla situazione dell'ex Juventus, giocatore che il dirigente conosce bene dai tempi bianconeri.

Dybala-Napoli? Dipende anche da Allegri

L'eventuale operazione, però, presenterebbe un ostacolo non trascurabile. A Napoli è infatti in arrivo Massimiliano Allegri, tecnico con il quale Dybala ha vissuto un finale di esperienza non semplice alla Juventus. Un aspetto che potrebbe incidere sulle valutazioni future del calciatore. Per il momento si tratta soltanto di contatti informativi, mentre la priorità della Joya resta quella di proseguire la propria avventura con la Roma.