Badiashile, Gatti, Favasuli, Zeballos e non solo: le ultime sul calciomercato Napoli

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Ill punto sul calciomercato del Napoli: priorità alle cessioni, poi i colpi in entrata per completare la rosa di Allegri.

Il Napoli continua a lavorare su più fronti in questa fase del mercato, ma per Alfredo Pedullà la priorità resta sfoltire la rosa prima di chiudere gli ultimi acquisti. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista di Sportitalia ha fatto il punto sulle strategie del club azzurro, soffermandosi sia sulle operazioni in uscita sia sugli obiettivi individuati dalla dirigenza per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

Pedullà sul calciomercato del Napoli

Pedullà ha spiegato che il Napoli deve innanzitutto definire diverse cessioni: "Sinceramente non se ne può più di Lukaku. Bisogna piazzare Noa Lang e trovare una sistemazione a Lindstrom. Devi dare una risposta per Zeballos". Sul fronte entrate, invece, il giornalista conferma che "Badiashile è in lista senza perdere di vista Gatti", a testimonianza di come il club continui a valutare entrambe le piste per rinforzare la difesa. Infine un passaggio anche su Costantino Favasuli: "La trattativa va ancora impostata tra i due club, quindi aspettiamo", ha concluso Pedullà.