Cajuste, c'è il Torino! Operazione legata alle uscite a centrocampo: i dettagli

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Jens Cajuste non è stato convocato per i ritiri estivi ed è destinato a lasciare il Napoli. Il Torino valuta il suo profilo per rinforzare la mediana.

L'orizzonte di Jens Cajuste sarà lontano dal Napoli. Dopo il rientro dal prestito all'Ipswich Town, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto nonostante la promozione in Premier League, il centrocampista svedese è rimasto fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri. Non a caso, Cajuste non è stato convocato né per il ritiro di Dimaro né per quello di Castel di Sangro, confermando la volontà del club di trovargli una nuova sistemazione in questa finestra di mercato.

Il Torino monitora la situazione: tutto dipende dalle uscite

Secondo quanto riferisce Sky Sport, sulle tracce di Cajuste si è mosso il Torino, che avrebbe individuato lo svedese come una possibile soluzione per rinforzare il centrocampo. Al momento si tratta di un'idea concreta, ma l'eventuale affondo del club granata è legato alle cessioni nel reparto. Il Napoli, dal canto suo, resta in attesa di offerte per uno dei giocatori considerati in uscita, con l'obiettivo di sfoltire la rosa e liberare spazio per le prossime operazioni in entrata.