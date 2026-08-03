Gutierrez sblocca il mercato, Rai: Favasuli promesso, Gatti resta in pole

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Ciro Venerato: il Napoli accelera per Favasuli dopo Gutierrez. Gatti primo obiettivo, Badiashile l'alternativa.

La cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen è destinata a sbloccare il mercato in entrata del Napoli. A confermarlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto al TG Sport di Rai 2, che ha fatto il punto sulle prossime mosse del direttore sportivo Giovanni Manna tra la fascia destra e il rinforzo per il centro della difesa.

Favasuli promesso, Gatti resta prioritario

"Con la cessione di Gutierrez il Napoli potrebbe accelerare su Favasuli. C'è una promessa fatta al giocatore e al suo entourage in tempi non sospetti. Otto milioni la valutazione, con il 50% destinato alla Fiorentina. In difesa Gatti resta prioritario, ma non alle condizioni della Juventus. Prima alternativa Badiashile, sempre che il Chelsea accetti il prestito con diritto di riscatto".