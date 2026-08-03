Gutierrez-Napoli, novità su cifre e modalità pagamento: tutti i dettagli
La cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen è ormai definita e arrivano nuovi dettagli economici sull'operazione. A svelarli è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto nel corso del TG Sport di Rai 2, precisando formula, bonus e modalità di pagamento concordate tra il Napoli e il club tedesco.
Operazione da 30 milioni più 2 di bonus
Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, "Gutierrez è stato ceduto al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore e al percorso del club tedesco in Europa League. Il pagamento sarà dilazionato in quattro rate di ammortamento." Un'operazione che consentirà al Napoli di incassare complessivamente fino a 32 milioni di euro, risorse che il club azzurro intende reinvestire per completare la rosa di Massimiliano Allegri, a partire dagli innesti in difesa e sulla fascia destra.
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