De Bruyne, smentite sulla MLS! Niente Inter Miami, vuole restare al Napoli
Le indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano accostato Kevin De Bruyne all'Inter Miami non trovano conferme. A fare chiarezza è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha smentito un possibile interesse del club statunitense nei confronti del fuoriclasse belga, destinato a restare al centro del progetto tecnico del Napoli.
"L'Inter Miami smentisce": De Bruyne pensa solo al Napoli
Attraverso i propri canali, Romano ha spiegato: "L'Inter Miami mi smentisce il nome di Kevin De Bruyne come possibile obiettivo per il centrocampo. Il giocatore è focalizzato sul Napoli". Una conferma importante anche per Massimiliano Allegri, che considera il belga uno dei punti fermi della squadra e intende costruire attorno alle sue qualità il nuovo Napoli. Al momento, dunque, non emergono segnali di un possibile addio, con De Bruyne totalmente concentrato sulla nuova avventura in maglia azzurra.
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