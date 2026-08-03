De Bruyne, smentite sulla MLS! Niente Inter Miami, vuole restare al Napoli

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Fabrizio Romano allontana le voci dagli Stati Uniti: Kevin De Bruyne è focalizzato esclusivamente sulla sua avventura in azzurro.

Le indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano accostato Kevin De Bruyne all'Inter Miami non trovano conferme. A fare chiarezza è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha smentito un possibile interesse del club statunitense nei confronti del fuoriclasse belga, destinato a restare al centro del progetto tecnico del Napoli.

"L'Inter Miami smentisce": De Bruyne pensa solo al Napoli

Attraverso i propri canali, Romano ha spiegato: "L'Inter Miami mi smentisce il nome di Kevin De Bruyne come possibile obiettivo per il centrocampo. Il giocatore è focalizzato sul Napoli". Una conferma importante anche per Massimiliano Allegri, che considera il belga uno dei punti fermi della squadra e intende costruire attorno alle sue qualità il nuovo Napoli. Al momento, dunque, non emergono segnali di un possibile addio, con De Bruyne totalmente concentrato sulla nuova avventura in maglia azzurra.