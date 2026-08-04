Lang-Ajax, dall'Olanda: "Il Napoli apre al prestito!" Formula e cifre
Il futuro di Noa Lang potrebbe essere nuovamente lontano da Napoli. Secondo quanto riportano dall'Olanda, l'Ajax starebbe seguendo con grande attenzione la situazione dell'esterno offensivo, attualmente al lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri. Il club di Amsterdam valuta il possibile ritorno dell'ex PSV Eindhoven, che conosce già molto bene il campionato olandese e rappresenterebbe un rinforzo di qualità per il reparto offensivo.
L'Ajax attende la cessione di Godts, il Napoli fissa le condizioni
Secondo Voetbal International, il Napoli sarebbe disposto ad aprire alla cessione di Lang anche con la formula del prestito con diritto di riscatto, a patto che quest'ultimo diventi obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Il portale olandese aggiunge che il club azzurro valuterebbe il cartellino del giocatore circa 25 milioni di euro. L'Ajax, però, affonderebbe il colpo solo in caso di cessione di Godts al Paris Saint-Germain, operazione che potrebbe liberare le risorse necessarie per tentare l'assalto all'attaccante del Napoli.
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