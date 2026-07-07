Besiktas, niente Milinkovic? E' fatta per il portiere: arriva dal Bayern Monaco

vedi letture

L'arrivo di Vincenzo Italiano ha impresso una svolta decisa al mercato del Besiktas, che si sta muovendo con grande determinazione per rinforzare la rosa. Tra le priorità della dirigenza c'era la ricerca di un nuovo portiere e l'obiettivo è ormai stato centrato. Alexander Nubel, estremo difensore di proprietà del Bayern Monaco e nel giro della nazionale tedesca, è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia. Dopo settimane di contatti e trattative, le parti hanno definito gli ultimi dettagli di un'operazione che porterà il classe 1996 a vestire la maglia delle Aquile, segnando così la conclusione della sua esperienza in Bundesliga dopo il recente prestito allo Stoccarda.

Accordo definito: contratto fino al 2029

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Besiktas ha raggiunto un'intesa con Nubel sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Il portiere avrebbe scelto personalmente di accettare la proposta del club bianconero, nonostante i contatti avuti nelle ultime settimane anche con la Juventus. Ottenuto anche il via libera del Bayern Monaco, l'operazione è ormai ai dettagli conclusivi. Il Besiktas cercava anche Milinkovic-Savic che dunque adesso può sfumare.