Occhi su Can Uzun: il talento dell’Eintracht nel mirino del Napoli

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Il mercato del Napoli continua a muoversi anche sul fronte dei giovani talenti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il reparto scouting del club partenopeo ha avviato i primi contatti informativi per Can Uzun, centrocampista offensivo dell’Eintracht Francoforte. Nato in Germania ma di nazionalità turca, il classe 2005 è considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione europea grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli nella zona offensiva del campo.

Nell’ultima stagione Uzun ha confermato il proprio potenziale, riuscendo ad andare in doppia cifra tra Bundesliga e Champions League. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club e che potrebbero spingere l’Eintracht a valutare una possibile cessione per ottenere un importante ritorno economico. La concorrenza, infatti, sembra già essere numerosa, con molte società interessate al giovane talento. Il Napoli osserva con attenzione la situazione e valuta il giocatore come un possibile investimento per il presente e soprattutto per il futuro.