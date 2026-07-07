ADL spera che Allegri in ritiro decida di tenere due giocatori

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Calciomercato Napoli, De Laurentiis ora si affida alle indicazioni di Allegri in ritiro prima di eventuali colpi in entrata per il club

Aurelio De Laurentiis guarda con attenzione alle scelte che Massimiliano Allegri prenderà durante il ritiro estivo. Il presidente del Napoli spera che il tecnico decida di puntare su Lorenzo Lucca come alternativa a Rasmus Hojlund nel reparto offensivo, evitando così ulteriori interventi sul mercato e valorizzando le risorse già presenti in organico. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Lang e Lucca al centro delle valutazioni di Allegri

Tra i giocatori che il club vorrebbe rilanciare c'è anche Noa Lang, reduce da una stagione in cui non è riuscito a imporsi con Antonio Conte. L'esterno offensivo, però, ha mostrato le sue qualità durante l'esperienza al Galatasaray, confermandosi anche in Champions League con prestazioni di alto livello. Per questo motivo De Laurentiis auspica che Allegri riesca a inserirlo al meglio nel nuovo progetto tecnico, trasformandolo in una pedina importante della squadra. Il Napoli, infatti, ha investito circa 28 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino e punta ora a rivalutarne il valore, sia dal punto di vista tattico sia sotto il profilo economico, sfruttandone appieno il potenziale.