La Fiorentina cerca un esterno offensivo e insiste: vuole regalare Lang a Grosso

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La Fiorentina continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto degli esterni offensivi, considerato una delle priorità in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il club viola resta in costante contatto con il Sassuolo per cercare di ridurre la richiesta economica di circa 15 milioni di euro per Kristian Thorstvedt. La trattativa prosegue e la dirigenza gigliata starebbe valutando anche la possibilità di inserire Simon Sohm nell'operazione, soluzione che potrebbe favorire il raggiungimento di un'intesa tra le parti. Parallelamente, la Fiorentina continua a monitorare altri profili per il reparto offensivo, mantenendo vivi i contatti con Noa Lang, Edon Zhegrova e Johan Bakayoko, tutti giocatori ritenuti adatti al progetto tecnico.

Spunta anche Volpato tra gli obiettivi

Nelle ultime ore, alla lista dei possibili rinforzi si è aggiunto anche Cristian Volpato, altro talento di proprietà del Sassuolo. Il fantasista classe 2003 gode della stima del tecnico Fabio Grosso, che lo considera un profilo interessante per qualità e prospettive di crescita. A rendere ancora più suggestiva l'ipotesi di un trasferimento in viola sono state anche le recenti dichiarazioni dello stesso Volpato, che non ha nascosto il proprio gradimento nei confronti della Fiorentina.