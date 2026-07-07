Napoli su Dodo, ma spunta anche il Como: Fabregas vuole l'esterno

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Il futuro di Dodò potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Il terzino destro brasiliano è tra i profili che stanno attirando l'attenzione di diversi club in vista della sessione estiva di calciomercato e, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, anche il Como avrebbe effettuato un primo sondaggio per raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore che non ha rinnovato e che ha il contratto in scadenza nel 2027.

Como su Dodò, ma c'è anche il Napoli

L'esterno brasiliano potrebbe quindi diventare uno dei nomi più interessanti del mercato estivo. Al momento non risultano trattative avanzate, ma i contatti esplorativi testimoniano l'interesse concreto del Como nei confronti del difensore. La concorrenza, però, non manca: anche il Napoli segue con attenzione l'evoluzione della vicenda e apprezza le caratteristiche di Dodò.