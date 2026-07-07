Cambiano i nomi: niente Khalaili-Gila, ora due in pole per esterno e centrale

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Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di completare la rosa a disposizione, ma prima di nuovi innesti sarà necessario procedere con alcune cessioni. Il club azzurro è alla ricerca di un esterno offensivo e tra i profili monitorati ci sarebbe anche Dodô della Fiorentina. Il laterale brasiliano piace per caratteristiche tecniche e capacità di garantire spinta sulla fascia, ma l'operazione resta legata alle eventuali uscite che la società dovrà concretizzare per liberare spazio in organico e a livello economico.

Andrea Natali possibile rinforzo per la difesa

Oltre al reparto offensivo, il Napoli valuta anche possibili investimenti per la difesa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, tra i nomi seguiti ci sarebbe quello di Andrea Natali, giovane difensore classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il centrale italiano, reduce da una stagione in prestito all'AZ Alkmaar, è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e ha attirato l'attenzione di diversi club. Il Napoli monitora la situazione con interesse, valutando la possibilità di anticipare la concorrenza e assicurarsi un talento in prospettiva. La strategia del club resta comunque chiara: prima le uscite, poi gli eventuali nuovi colpi per completare la squadra.