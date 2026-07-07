Lukaku in bilico, ma Allegri ha già deciso: per lui, deve restare al Napoli

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Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli resta ancora tutto da definire. L'attaccante belga, arrivato in azzurro per essere un punto di riferimento del reparto offensivo, non ha ancora certezze sulla sua permanenza e ogni valutazione definitiva sarà rimandata più avanti. La situazione potrebbe infatti essere chiarita soltanto dopo la fine del Mondiale, momento in cui il club e il giocatore potranno fare il punto della situazione e valutare le possibili soluzioni per il futuro.

Allegri pronto a puntare ancora su Lukaku

Tra gli elementi che potrebbero incidere sulla scelta finale c'è anche il rapporto con il nuovo tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri. L'allenatore azzurro, infatti, sarebbe disposto a confermare Lukaku all'interno del proprio progetto tecnico, considerandolo un attaccante in grado di garantire esperienza, fisicità e presenza nell'area di rigore. Lo voleva già alla Juventus. Lo ha riferito Sky Sport.