Giuntoli tratta con Manna e ADL? L'Atalanta pensa a Rafa Marin per la difesa
L'Atalanta si prepara a una sessione di mercato ricca di cambiamenti, con il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli chiamato a costruire una squadra sempre più vicina alle idee tattiche di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, da sempre legato al 4-3-3, dovrà infatti trasformare una formazione che negli ultimi dieci anni ha basato gran parte della propria identità sul sistema di gioco con la difesa a tre. Un'evoluzione che coinvolgerà ogni reparto, compreso quello arretrato, destinato ad avere un ruolo centrale nel nuovo progetto nerazzurro.
Atalanta, spunta il nome di Rafa Marin per la difesa
Proprio per il reparto difensivo nelle ultime ore è emerso un nuovo nome sul taccuino della dirigenza bergamasca. Si tratta di Rafa Marin, centrale spagnolo classe 2002 di proprietà del Napoli, reduce da una stagione in prestito in Spagna con la maglia del Villarreal. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere di Bergamo, l'Atalanta avrebbe già effettuato un primo sondaggio per raccogliere informazioni sul giocatore, rientrato alla base dopo un'annata importante in Spagna.
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