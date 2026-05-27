Ultim'ora Italiano o Allegri, Romano: “Nuovi contatti, si attende decisione finale di ADL”

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Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha aggiornato la situazione relativa al futuro della panchina azzurra: "Dopo l’incontro con Italiano di ieri, Aurelio De Laurentiis oggi ha avuto un contatto diretto con Max Allegri. Prosegue la corsa a due per la panchina del Napoli; Allegri accetterebbe un biennale, Italiano ha dato massima disponibilità. Gli ultimi contatti con Allegri risalivano ai giorni scorsi, legati soprattutto al ds Manna. La decisione sarà del presidente De Laurentiis".

La decisione finale sul nuovo allenatore del Napoli spetterà dunque al presidente Aurelio De Laurentiis, che nelle prossime ore o giorni valuterà con attenzione le due opzioni rimaste in corsa. Il dialogo con Allegri e quello con Italiano prosegue su binari distinti, con profili diversi ma entrambi considerati credibili per il progetto tecnico del club. La situazione resta aperta, in attesa di una scelta definitiva che possa indirizzare la prossima stagione azzurra e dare continuità al percorso di crescita della squadra. La scelta potrebbe arrivare a breve, dopo ulteriori confronti interni e valutazioni strategiche della dirigenza. in vista della programmazione estiva del club azzurro.