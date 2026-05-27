Zeballos-Napoli, accordo a un passo: Manna vuole chiudere entro luglio

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Il Napoli accelera sul mercato e punta con decisione a Exequiel Zeballos. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, il club azzurro sarebbe ormai a un passo dalla chiusura dell’operazione. La dirigenza vuole stringere i tempi e definire gli ultimi dettagli entro il mese di luglio, così da consegnare il prima possibile il nuovo rinforzo all’allenatore.

Napoli, sprint finale per Zeballos

Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando per completare l’affare nelle prossime settimane. Il Napoli, infatti, avrebbe già in mano il calciatore e mancherebbe soltanto l’ultimo step per arrivare alla fumata bianca definitiva. La società partenopea vuole evitare inserimenti dell’ultima ora e per questo motivo sta accelerando per chiudere rapidamente la trattativa. Zeballos rappresenta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal club azzurro in vista della nuova stagione.