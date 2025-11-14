Caccia al centrocampista, Schira fa i nomi: "Anche due sorprese per gennaio"

Sono tanti i giocatori monitorati dal Napoli per gennaio. Caccia a un centrocampista dopo gli infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa che saranno costretti a restare ai box per diverso tempo. Scrive su X una lista di obiettivi il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Oltre ai nomi soliti e noti di Mainoo e Atta, spuntano anche Cissé, Frendrup del Genoa e Manzambi del Friburgo. Insomma, occhi aperti per le occasioni che ci saranno. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Queste intanto le prossime partite del Napoli:

NOVEMBRE

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

DICEMBRE

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15

Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)

Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

GENNAIO

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21

Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21