Caccia all'esterno destro: la priorità del Napoli resta sempre la stessa. E pure l'alternativa

Caccia all'esterno destro: la priorità del Napoli resta sempre la stessa. E pure l'alternativaTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 15:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli vuole un esterno di destra e in cima alla lista c'è Anan Khalaili. La seconda opzione, invece, è Dodò della Fiorentina.

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la corsia destra e Anan Khalaili resta il primo nome sulla lista di Giovanni Manna. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise è la scelta preferita del club azzurro grazie alle sue qualità nell'uno contro uno, alla velocità e alla capacità di creare superiorità numerica.

Khalaili il preferito, Dodò l'alternativa

La dirigenza, però, tiene aperte anche piste alternative. Tra queste c'è Dodô della Fiorentina, profilo di maggiore esperienza che piace da tempo al Napoli. Sul brasiliano, tuttavia, la concorrenza rischia di aumentare: oltre alla Roma, infatti, anche l'Inter sarebbe pronta a inserirsi qualora si aprissero margini per la trattativa. Per questo motivo il Napoli continua a monitorare più soluzioni, così da non farsi trovare impreparato in vista delle prossime mosse di mercato.