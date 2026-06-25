Caccia all'esterno destro: la priorità del Napoli resta sempre la stessa. E pure l'alternativa
Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la corsia destra e Anan Khalaili resta il primo nome sulla lista di Giovanni Manna. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise è la scelta preferita del club azzurro grazie alle sue qualità nell'uno contro uno, alla velocità e alla capacità di creare superiorità numerica.
Khalaili il preferito, Dodò l'alternativa
La dirigenza, però, tiene aperte anche piste alternative. Tra queste c'è Dodô della Fiorentina, profilo di maggiore esperienza che piace da tempo al Napoli. Sul brasiliano, tuttavia, la concorrenza rischia di aumentare: oltre alla Roma, infatti, anche l'Inter sarebbe pronta a inserirsi qualora si aprissero margini per la trattativa. Per questo motivo il Napoli continua a monitorare più soluzioni, così da non farsi trovare impreparato in vista delle prossime mosse di mercato.
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