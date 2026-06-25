Lobotka-Juventus, per Spalletti è un chiodo fisso: è disposto a sacrificare una contropartita

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La chiave per sbloccare l'operazione immediatamente tra Juventus e Napoli per Stanislav Lobotka potrebbe essere Federico Gatti.

La Juventus continua a valutare con estrema attenzione il profilo di Stanislav Lobotka per rinforzare la propria mediana. Il regista del Napoli, plasmato da Luciano Spalletti ai tempi d'oro sulla panchina azzurra, conosce alla perfezione il tecnico di Certaldo. Con grande qualità e un contratto in scadenza tra un anno, il club bianconero sta valutando le possibilità di manovra. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.

Lobotka-Juventus, Gatti contropartita per il Napoli?

La chiave per sbloccare l'operazione immediata con il Napoli potrebbe essere Federico Gatti. Il difensore della Juventus piace molto al club azzurro e rappresenterebbe una contropartita tecnica ideale per imbastire uno scambio. L'incastro avrebbe una logica perfetta per entrambi i club: i bianconeri inserirebbero in rosa un regista puro, mentre i partenopei si assicurerebbero un centrale italiano, fisico e nel pieno della carriera. Resta tuttavia da capire se le valutazioni economiche delle due società possano realmente coincidere per trovare un accordo definitivo.